NBA, al via la Preseason: Brooklyn stende i Lakers

Ha preso il via allo Staples Center di Los Angeles la Preseason 2021 della NBA. Sessantasei partite in due settimane che faranno da prologo alla stagione al via il 20 ottobre, ma da non prendere troppo sul serio visti gli esperimenti che i tecnici sembrano voler effettuare.

Si pensi a quanto successo Los Angeles Lakers e Brookyln Nets, le due grandi favorite per l’Anello insieme ai campioni in carica di Milwaukee, tutte e tre in campo nell’Opening Night del 20 ottobre, quando si disputeranno Bucks-Nets e Lakers-Warriors.

A spuntarla alla fine sono stati i Nets con il punteggio di 129-97, risultato favorito dalla scelta del coach dei Lakers Frank Vogel di togliere dal campo nell’ultimo quarto di partita, sul punteggio di 84-81 per Los Angeles, tutti i giocatori migliori per fare spazio a quelli aggregati dal training camp e alle riserve.

Brooklyn ha ringraziato piazzando un parziale di 39-13 e portandosi a casa il successo, ma entrambe le squadre sono scese in campo con quintetti pieni di rincalzi.

LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving non hanno messo piede in campo. Nei Lakers tra i big si è visto il solo Anthony Davis. per appena undici minuti (sei punti). Top scorer per Los Angeles Malik Monk con 15 punti, bene anche Dwight Howard e Wayne Ellington (11 punti). Ok anche DeAndre Jordan (7 punti), alle prime prove di coesistenza con Davis.

Nella squadra di Steve Nash la notizia è il ritorno in campo di LaMarcus Aldridge, sei mesi dopo lo stop forzato per un’anomalia cardiaca: sei punti in 15 minuti giocato da centro titolare.

Ha brillato ancora la stella del rookie Cam Thomas, scelta numero 27 al Draft già protagonista di una super Summer League e autore di 21 punti. Da segnalare anche i 10 punti con 10 rimbalzi in 19 minuti per Paul Millsap, ma in generale ci si aspettava scelte diverse dai due coach e più coraggio nello schierare le proprie stelle.

04-10-2021