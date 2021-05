NBA, Antetokounmpo come Barkley: i Bucks insidiano i Nets

In NBA si giocano le ultime battute della stagione regolare e la lotta per i posti playoff e ai piazzamenti migliori si infiamma. Ogni passo falso rischia di essere fatale e le squadre in lizza lo sanno bene così ad Est vincono tutte le franchigie in corsa per il quarto posto. Miami supera Philadelphia, Atlanta liquida con facilità contro Orlando anche grazie al buon contributo di Danilo Gallinari, che sigla 10 punti.

Bucks trascinati da un Giannis Antetokounmpo torrenziale contro i Pacers: 40 punti con 14/18 dal campo, 15 rimbalzi, 6 assist per il greco, il primo giocatore a viaggiare su queste cifre dai tempi di Charles Barkley nel 1988.

Milwaukee ringrazia e, nonostante le tante assenze avvicina il secondo posto dei Nets a Est grazie anche ai 22 punti di Khris Middleton e alla doppia doppia di Jrue Holiday (20 punti e 14 assist).

Show amaro invece per Damian Lillard, al quale non bastano 41 punti, con 16/23 dal campo per condurre al successo Portland contro Phoenix. Ok anche New York contro San Antonio, ma anche gli Spurs hanno un motivo per esultare grazie all’aritmetica certezza della qualificazione al play in, arrivata grazie ala sconfitta di Sacramento. A Ovest vittoria della speranza per i Bulls e tutto facile per i Clippers e Nuggets che infiammano il testa a testa per la corsa al terzo posto alle spalle di Jazz e Suns.

I risultati della notte:

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 90-113

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 133-142

Miami Heat-Philadelphia 76ers 106-94

New York Knicks-San Antonio Spurs 102-98

Atlanta Hawks-Orlando Magic 116-93

Chicago Bulls-Toronto Raptors 114-102

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 103-114

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 116-110

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 118-117

OMNISPORT | 14-05-2021 07:37