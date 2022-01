NBA, Antetokounmpo: “I Cavs sono forti, dobbiamo rispettarli di più”

27-01-2022 12:34

Passo falso dei campioni NBA in carica che sono sconfitti dai Cleveland Cavaliers. Alla franchigia di Milwaukee non bastano infati i 26 punti messi a referto da Giannis Antetokounmpo. Forse i Bucks più o meno inconsciamente hanno leggermente sottovalutato gli avversari, un errore che non ripeteranno in futuro come conferma The Greek Freak.

Il match ha avuto il suo momento chiave esattamente tra il secondo e il terzo quarto, quando i Cavs hanno ingranato la marcia, prendendo le redini della partita aggiudicandosi così la vittoria finale. Una squadra davvero diversa rispetto quella incontrata lo scorso anno sia dal punto di vista tecnico che mentale.

“Questa non è la Cleveland che conoscevamo negli ultimi anni: sono una squadra forte, più organizzata e con tanta voglia di vincere. Sono un’ottima squadra e dobbiamo rispettarli di più, lottano per i Playoff e vogliono andare il più avanti possibile”. Queste le parole del talento greco a cui fanno eco quelle di coach Mike Budenholzer.

“Siamo partiti molto bene, ci riusciva tutto e stavamo giocando alla grande. Poi loro hanno alzato il ritmo e ci hanno messo in difficoltà, lì non siamo più riusciti a riprenderci. Hanno giocato a luci spente e questo gli ha permesso di giocare molto meglio rispetto a noi: ci hanno battuto per bene, abbiamo perso tanti palloni perché sono stati bravi in difesa, dobbiamo dargliene atto”.

Prossimo impegno dei Bucks venerdi notte contro New York.

