NBA, arrivano i fischi per LeBron James

28-02-2022 10:36

Crisi nera per i Los Angeles Lakers. Tra le mura amiche, i gialloviola sono stati spazzati via dai New Orleans Pelicans: 123-95 il finale. Per i LA Lakers, il record si fa sempre più triste (27-33).

Per tutto il secondo tempo, il pubblico ha fischiato sonoramente i gialloviola. Per LeBron James, abituato ad essere esaltato al grido di MVP, una novità che avrebbe evitato volentieri: “Non ho risposte. Parliamo sempre del futuro e di come mettere a posto le cose…”, il commento dello stesso LBJ ripreso da ESPN.

Il rischio è che quella che doveva essere una stagione da titolo si trasformi in un’annata da incubo.

