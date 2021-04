NBA: Atlanta sempre più su, Bulls a picco

Show in rimonta di New Orleans, che abbatte i Cleveland grazie ai 38 punti di Zion Williamson. Gara pazza a Denver: Nuggets in controllo per tre quarti, poi Boston piazza un parziale di 40-8 con 28 punti di Jayson Tatum e 20 di Jaylen Brown. Jokic fa e disfa: tripla doppia, ma poi rischia l’espulsione.

Finale palpitante anche a Dallas, dove un canestro di DeMar DeRozan a 0.5 secondi dalla fine regala il successo a San Antonio. Successi esterni anche per Miami e Indiana, Atlanta (senza Gallinari) vince il derby delle sorprese con Charlotte: Hawks al quarto posto ad est.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers-New York Pelicans 109-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 87-124

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 117-119

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 121-117

New York Knicks-Toronto Raptors 102-96

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 125-132

Trail Blazers-Miami Heat 98-107

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 131-124

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 101-105

Denver Nuggets-Boston Celtics 87-105



OMNISPORT | 12-04-2021 08:38