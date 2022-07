NBA, Ayton rimane a Phoenix: "Una benedizione"

19-07-2022 08:24

Ayton continuerà ad indossare la casacca dei Suns. Phoenix ha pareggiato l’offerta di Indiana e ha deciso di continuare a puntare sul lungo che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni con Paul e compagni.

I Suns hanno firmato il centro bahamense per quattro stagioni a ben 133 milioni di dollari: “Questa è una benedizione. Un passo importante per la mia famiglia ma anche per poter fare tante cose a Phoenix e a casa mia, alle Bahamas”, le parole del lungo riportate da ESPN. Rinnovato Ayton, Phoenix ora ha tutti gli elementi per tentare nuovamente la corsa all’anello NBA.