Nba, Banchero out per infortunio. Lakers ko nel derby

10-11-2022 08:46

Prima assenza nella sua carriera in Nba per Paolo Banchero, out nella sfida contro i Dallas Mavericks vinta dagli Orlando Magic 94-87. L’azzurro ha dovuto abdicare a causa di un dolore alla caviglia.

Continuano a non ingranare i Los Angeles Lakers, usciti sconfitti anche nel derby contro i Clippers 114-101: grande prestazione di Paul George, non basta il solito LeBron James ai gialloviola. A proposito di sfide cittadine, è andato ai Nets il faccia a faccia contro i New York Knicks: match senza storia, dominato da Kevin Durant e compagni che si sono imposti 112-85.

Sorridono anche i Nuggets, i Blazers e i Celtics. I Raptors battono i Rockets, gli Hawks i Jazz. Ennesima vittoria per i Bucks di Giannis, che hanno trionfato 136-132 a Oklahoma. Sconfitta invece per i Cavaliers. Trionfo per i Pelicans, i Grizzlies e i Suns.

Nba, i risultati della notte

Orlando Magic – Dallas Mavericks 94-87

Indiana Pacers – Denver Nuggets 119-122

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 95-105

Boston Celtics – Detroit Pistons 128-112

Toronto Raptors – Houston Rockets 116-109

Atlanta Hawks – Utah Jazz 119-125

Brooklyn Nets – New York Knicks 112-85

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 132-136

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 111-115

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 122-124

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 117-129

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 114-101

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 127-120