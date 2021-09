Al media day di oggi e all’inizio del training camp (in programma a partire da domani), Phoenix non potrà contare su Booker, uno degli assi della squadra.

La stella dei Suns è stata inserita nel protocollo anti-Covid. Come comunicato dalla stessa franchigia, non ci saranno ulteriori aggiornamenti sino a quando Booker non tornerà a disposizione e potrà quindi tornare ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra.

OMNISPORT | 27-09-2021 08:45