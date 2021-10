21-10-2021 07:08

Tantissime le gare nella notte NBA. Spettacolo nella sfida New York-Boston, vinta dai Knicks 138-134 dopo due overtime. Non bastano, in casa biancoverde, 46 punti di Brown.

Nelle altre gare, da notare la vittoria di Utah su OKC (107-86) e il successo di Philadelphia ai danni di New Orleans (117-97). Si apre con una sconfitta casalinga la stagione di Phoenix: 98-110 con Denver (27 punti di Jokic).

