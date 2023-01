NBA: Boston continua a vincere, male Milwaukee

22-01-2023 08:08

Diverse le gare di regular season NBA disputate nella notte. Nonostante la pesante assenza di Tatum, Boston è riuscita a vincere, in volata, la sfida con Toronto (106-104 il finale), conquistando la nona vittoria di fila (35-12 l’attuale record dei Celtics). Ci ha pensato Brown, autore di 27 punti, a non far rimpiangere Tatum.

Male Milwaukee. Senza la sua stella Antetokounmpo, i Bucks si sono arresi a Cleveland (114-102, 38 punti di uno strepitoso Mobley). Banchero segna 15 punti ma Orlando perde con Washington (138-118). Charlotte batte Atlanta (122-118) mentre Minnesota vince il match con Houston (113-104). Phoenix ha la meglio nella sfida con Indiana (112-107) mentre Sacramento lotta ma si arrende a Philadelphia (129-127).