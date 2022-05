NBA: Boston vince gara 5, le Finals sono ad un passo

26-05-2022 08:33

I Celtics sono da una sola vittoria dall’accedere alle Finals NBA. Trascinata dai soliti noti, ovvero Tatum (22 punti e 12 assist) e Brown (25 punti), Boston riesce ad imporsi sul campo di Miami in un’infuocata gara 5 (93-80 il finale).

Grazie a questo successo, i Celtics si sono portati sul 3-2 nella serie e, in gara 6 al TD Garden, avranno l’occasione di chiudere il conto e conquistare il pass per le Finals NBA. Gli Heat traditi dal tiro dalla lunga distanza e dalla condizione fisica precaria di tante sue stelle (assente Herro per infortunio).

I risultati della notte:

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS GARA-5 80-93 (SERIE 2-3)