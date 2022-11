NBA: Brooklyn in volata su Portland, Durant protagonista

18-11-2022 08:54

Solo tre le gare di regular season NBA disputate nella notte. In attesa di riavere Irving (il periodo di sospensione è ormai agli sgoccioli, pronto a tornare contro Memphis), Brooklyn si impone nel match con Portland in volata: 109-107 il finale, con canestro decisivo di O’Neale (11 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, prima tripla doppia della carriera. Tuttavia, il vero protagonista è Durant che firma un’altra grande prestazione in carriera con 35 punti totali.

Sofferto successo dei LA Clippers sui Detroit Pistons (96-91). Leonard non incide (sei punti in 25′ di gioco). Ci pensa Jackson a fare la differenza con 23 punti totali. Infine Sacramento si sbarazza facilmente di San Antonio con un secco 130-112 (28 punti di uno scatenato Fox). Per i Kings si tratta dell’ottavo successo stagionale (8-6 il record).