NBA: Brooklyn vince la decima di fila, cadono i LA Lakers

29-12-2022 08:08

Continua il magic moment di Brooklyn. Grazie a 28 punti di Irving e 26 punti di Durant, i Nets si sono imposti, in volata, sugli Hawks: 108-107 il finale. Per Brooklyn si tratta della decima vittoria di fila (23-12 il record attuale dei Nets). Serata da dimenticare per i LA Lakers che perdono in casa dei Miami Heat (112-98). Non bastano i 27 punti dell’ex James.

Dopo una rissa che ha portato a tre espulsioni, Detroit batte Orlando (121-101, 15 punti di Banchero) mentre Washington asfalta Phoenix (127-102). Chicago sorprende Milwaukee (119-113 dopo un overtime). Vittoria, al fotofinish, di New Orleans ai danni di Minnesota (119-118). Sorride anche Golden State che si sbarazza di Utah (112-107, solo panchina per Fontecchio). Infine, Sacramento batte Denver (127-126).