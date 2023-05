Nba, Brown a Miami: “Non fatecene vincere un'altra”

I Boston Celtics hanno vinto la seconda partita consecutiva e ora sono sotto 3-2 nella serie contro gli Heats

26-05-2023 10:54

Attenzione a dare per morto Boston. Sotto 0-3 dopo tre partite nella finale di Conference, i Celtics hanno conquistato due match consecutivi e ora alitano sul collo dei Miami Heats. Jaylen Brown cita i Red Sox ora: “Ora occhio a non farci vincere anche la prossima partita”. I Red Sox sono stati l’unica squadra di baseball Mlb in grado rimontare dallo 0-3 e poi di vincere.

Il numero 7 continua: “Avevamo le spalle al muro e certamente non avremmo mai pensato di ritrovarci in quella situazione, ma solo quando si viene colpiti dalle avversità che si vede di che pasta è fatta una squadra”. Brown considera l’unione di squadra l’arma in più: “Non poteva andar peggio di così dopo gara-3, ma non ci siamo persi e siamo rimasti uniti e concentrati”.