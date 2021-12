NBA, Chris Fleming: “La gente non si rende conto di quanto sia forte LaVine”

30-12-2021 14:19

Quinta vittoria consecutiva per i Chicago Bulls che battono con pieno merito Atlanta.

Successo ottenuto grazie soprattutto alle ottime prestazioni di DeMar DeRozan, Nikola Vucevic e Zach LaVine, autore di 25 punti. Ed è proprio sul talento del suo numero 8 che il coach ad interim dei Bulls Chris Fleming si sofferma nel post partita: LaVine è un giocatore a cui, il più delle volte, non viene dato il giusto riconoscimento.

Visto che Billy Donovan è entrato nel protocollo COVID, è Chris Fleming a guidare i Bulls in assenza dell’head coach. La vittoria sugli Hawks è figlia -oltre che della prestazione di LaVine – sia dell’entusiasmo che sta attraversando la franchigia della Windy City che del duro lavoro, come spiega l’allenatore ad interim dei Bulls nel post partita:

“Abbiamo vinto contro una squadra molto forte e l’abbiamo fatto giocando bene sia in difesa che in attacco: in fase offensiva siamo stati perfetti, abbiamo messi dei tiri importanti e fatto le giocate giuste al momento giusto. La gente non si rende conto di quanto sia forte LaVine: è un All-Star e oggi lo ha dimostrato giocando una partita perfetta”

