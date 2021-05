NBA, Chris Paul: “Nessun problema, ci sarò in gara 2”

Phoenix non partecipava ai playoffs dalla stagione 2009/10: quello che ha fatto e ha dato Chris Paul ai Suns è davvero sotto gli occhi di tutti. Hanno chiuso la stagione al secondo posto nella difficilissima Western Conference, dietro solo agli Utah Jazz, conquistandosi il diritto di essere tra le possibili favorite alla vittoria del titolo NBA.

Proprio questa notte si è giocata la prima sfida tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, vinta da quest’ultimi con il risultato di 99-90. Durante la gara, Chris Paul ha subito un infortunio alla spalla destra che ha lasciato in apprensione tutti, ma il giocatore ha confermato che ci sarà per gara 2.

Chris Paul si è fatto male nel secondo quarto, ed è stato costretto a rientrare negli spogliatoi per farsi medicare. Nel secondo tempo, però, è riuscito a rientrare. Non ha voluto prendersi molti tiri come suo solito, i movimenti erano leggermente più macchinosi per cercare di capire l’entità dell’infortunio, ma ha dato comunque un grande contributo alla vittoria dei suoi Suns.

Anche l’allenatore dei Phoenix Suns, Monty Williams, ha voluto sottolineare l’importanza del veterano Paul, sia a livello di gioco che a livello emotivo: “Vedere Paul che gioca sull’infortunio dà molta carica ed energia. Ho visto la commozione nei suoi occhi e, di conseguenza, mi sono commosso anch’io. Quando l’ho visto rientrare mi sono fidato di lui.”

OMNISPORT | 24-05-2021 12:00