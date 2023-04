NBA, clamorosa eliminazione di Dallas dai play-off

Decisiva la sconfitta con Chicago (115-112). Fallimento del duo Doncic-Irving.

08-04-2023 08:08

La notizia della notte NBA riguarda principalmente Dallas. Complice la sconfitta con Chicago (115-112 con i Mavs che falliscono ben quattro triple per andare all’overtime), i Mavs sono ufficialmente fuori dalla post season. Un crollo clamoroso, un’eliminazione che farà tanto discutere.

Senza Irving infortunato, Doncic viene lasciato in campo solo per il primo quarto. Stato confusionale per i Mavs che, alla fine, perdono la sfida con i Bulls e certificano una stagione da dimenticare. L’esperimento Doncic-Irving è fallito su tutta la linea. Sempre nella notte, i LA Lakers hanno battuto Phoenix (121-107), mantendendo il loro settimo posto in classifica ad Ovest. Da ricordare che i Suns, già sicuri del quarto posto nella griglia play-off, hanno giocato senza Durant, CP3 e Booker.