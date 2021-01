NBA, clamoroso suicidio dei Bulls a Oklahoma

Notte italiana spettacolare quella di sabato per gli appassionati di NBA, ma nessuna sorpresa di rilievo sul fronte dei risultati.

Si confermano inarrestabili le squadre di Los Angeles: i Lakers “passeggiano” contro i Pelicans, battuti 112-95 dopo essere stati sotto di 15 sul 45-30. Nella serata in cui LeBron James e Anthony Davis si regalano prestazioni “normali”, rispettivamente con 21 e 17 punti, i campioni in carica vincono grazie a una solida prestazione difensiva nel secondo quarto.

Ok anche i Clippers: 138-100 in casa di Sacramento con 27 punti per Kawhi Leonard, 26 per Paul George e 18 per Marcus Morris.

Celtic, Jazz e Bucks proseguono le rispettive strisce positive: quinta vittoria di fila per Boston, che dopo una settimana di stop forzato causa Coronavirus regolano i Magic per 124-97, quarta per Utah (116-92 contro Atlanta) e per Milwaukee, “tradita” da Giannis Antetokounmpo, autore di un incredibile 1/10 nei liberi, ma comunque capaci di avere la meglio sui Dallas Mavericks (112-109) ai quali non basta un super Luka Doncic, che chiude con 28 punti, 9 rimbalzi e 13 assist.

In caduta libera i Knicks, che contro i Cavaliers incappano nel quinto ko consecutivo (106-103)

Spettacolo infine tra Oklahoma e Chicago: i Bulls sprecano un vantaggio di 10 punti a 1’56” dalla fine facendosi battere 127-125 al supplementare. Secondo quanto scritto da ESPN Stats & Info, solamente una volta nelle ultime cinque stagioni (una vittoria di Sacramento dello scorso anno) è stato sprecato un vantaggio del genere.



OMNISPORT | 16-01-2021 09:10