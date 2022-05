NBA, come Tatum ha onorato Kobe Bryant in Gara-7 contro Miami

30-05-2022 10:23

Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, ha dichiarato di voler “onorare” Kobe Bryant, dopo che domenica la sua squadra è avanzata alle finali NBA, sconfiggendo i Miami Heat per 100-96.

Per gara 7, Tatum ha indossato una fascia al braccio con i colori dei Los Angeles Lakers, da sempre rivali dei Celtics: una fascia viola con il numero 24 del suo idolo Bryant cucito in oro.

Il 24enne ha realizzato 26 punti, 10 rimbalzi, sei assist in poco più di 45 minuti di gioco, aggiudicandosi il primo trofeo Larry Bird come MVP delle Eastern Conference Finals.

Spiegando l’ispirazione dietro la fascia al braccio, Tatum ha detto che Boston si è assicurata la prima partecipazione alle finali dal 2010 e che il suo premio di MVP ha un sapore surreale.

“Kobe è stato la mia ispirazione, è stato il mio giocatore preferito”, ha detto nel post-partita. Le scarpe che ho indossato nelle ultime due partite erano dedicate a lui e oggi, prima di mettermi a riposare, stavo guardando alcuni filmati e alcuni momenti della sua carriera. Volevo indossare quella fascia per onorarlo e condividere quel momento”.

“È un onore. Non mi sembra ancora vero, ma sono estremamente felice e grato per tutto questo. A prescindere da quanto tempo sono stato nel campionato, non sono troppo lontano da quando ero al liceo e sognavo momenti come questo.

“A volte mi sento ancora un ragazzino, perché sto davvero vivendo il mio sogno. Essere il primo a vincere questo premio, dopo Larry Bird, non l’ho ancora capito”.

Le avversarie di Boston nei playoff per il titolo della Eastern Conference sono state anche le tre che li hanno eliminati nelle tre stagioni precedenti.

Oltre a superare i Brooklyn Nets in questa stagione, i Celtics hanno affrontato battaglie molto fisiche nelle serie contro i Milwaukee Bucks e gli Heat per arrivare in finale.

Secondo Tatum, quelle sconfitte nei playoff li hanno ispirati a uscire vincitori nell’est.

“Era la partita più importante della nostra stagione e della mia carriera, e avevo fiducia che avremmo dato il massimo, indipendentemente dal risultato”, ha detto. “Superare questo ostacolo nel modo in cui lo abbiamo fatto – ovviamente abbiamo preso la strada più difficile possibile, vincendo gara 7 per andare al campionato in trasferta – è speciale”.

Perdere il primo anno e perdere contro questi ragazzi nella bolla di Orlando, penso che attraversare quei momenti difficili ci abbia aiutato a crescere, a imparare e a reagire in modo diverso quando ci troveremo di nuovo in quella situazione”.

“Sul momento, quando si perdono quelle serie, ovviamente fa male ed è dura, ma non si dimentica mai. Penso che questo sia l’aspetto che ci accomuna, che tutti noi abbiamo vissuto quei momenti difficili e ci siamo ricordati come ci si sente, e non volevamo avere di nuovo quella sensazione uscendo di qui stasera”.

I Celtics affronteranno ora i Golden State Warriors, con gara 1 in programma giovedì a San Francisco.