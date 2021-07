NBA, confermato il play-in anche l’anno prossimo

Nonostante le polemiche sollevate da diversi giocatori (su tutti Luka Doncic e Stephen Curry) lo scorso anno, anche la prossima stagione le ultime due partecipanti al tabellone playoff della Eastern e della Western Conference usciranno dal play-in.

È questo quanto emerso dall’incontro tra la lega e il sindacato NBPA, una decisione che verrà ratificata ufficialmente nei prossimi giorni dal board of governors della NBA.

Come accaduto nella stagione che ancora deve concludersi quindi, saranno le partite di spareggio tra le settime, ottave, none e decime squadre a est e a ovest a decretare quali saranno le ultime due formazioni ammesse alla postseason in ciascuna Conference.

Il risultato di questa soluzione (che sicuramente lascerà insoddisfatte diverse franchigie) è che, col ritorno a una regular season da 82 gare, il calendario sarà intenso e concentrato come non mai, scenario questo che, come purtroppo accaduto negli ultimi anni, potrebbe portare a un aumento di infortuni e indisposizioni serie da parte di molti protagonisti.

OMNISPORT | 16-07-2021 22:18