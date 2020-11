NBA, contratto da record per Gallinari ad Atlanta

Danilo Gallinari sarà un giocatore degli Atlanta Hawks a partire dalla prossima stagione. L’indiscrezione delle ultime ore è stata confermata dall’insider di mercato Adrian Wojnarowski, che ha specificato anche durata del contratto e stipendio complessivo: il Gallo ha firmato un triennale da 61,5 milioni di dollari totali.

Si tratta, nello specifico, di una cifra record per la NBA: il contratto firmato da Gallinari è il più remunerativo della storia per un giocatore over 30 (il Gallo ha 32 anni) che non abbia mai ricevuto una convocazione per l’All Star Game. Una chiamata che spera di trovare già nella prossima stagione con la canotta degli Hawks.

OMNISPORT | 21-11-2020 11:03