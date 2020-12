NBA, Dallas: Doncic da possibile MVP a peggiore in campo

“È chiaro che in questo momento non ha alcun ritmo” queste le parole di coach Rick Carlisle a commentare la prova disarmante del giocatore sloveno.

Questa notte i Dallas Mavericks sono stati travolti dagli Charlotte Hornets: i 12 punti, 2 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi in 24 minuti, sbagliando sei dei dieci tiri tentati, tre dei sette liberi procurati e soprattutto tutte le cinque triple provate sono stati i numeri che certificano la sua peggior prestazione da quando è in NBA.

Eppure, prima dell’inizio della stagione, in tanti — sia all’interno della lega che tra gli scommettitori — avevano indicato in Luka Doncic il favorito al premio di MVP, invece le prime quattro partite di regular season hanno raccontato tutt’altra storia. Lo sloveno è tornato in campo, fermandosi a lungo per tirare dall’arco dopo la fine della partita: d’altronde le percentuali di questo inizio di stagione sono impietose: Doncic ha segnato solamente due delle 21 triple tentate, un 9.5% che non rende giustizia alle sue doti balistiche e al suo talento.

OMNISPORT | 31-12-2020 12:46