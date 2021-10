NBA, De'Aaron Fox: "Svolto uno dei migliori training camp da quando sono in NBA"

17-10-2021 11:58

E’ costantemente migliorato il rendimento di De’Aaron Fox nelle ultime 4 stagioni di NBA. Nell’ultima stagione, la stella dei Kings ha viaggiato a 25.2 punti e 7.2 assist di media a partita, guadagnandosi l’estensione contrattuale al massimo salariale.

Ieri, parlando dopo gli allenamenti ai giornalisti, ha detto: “Mi sento bene. Penso che questa sia stato uno dei migliori training camp da quando sono in NBA, e penso che siamo pronti per iniziare la prossima stagione. Sento di essere cresciuto molto, come persona e come giocatore. Ovviamente sto continuando a lavorare sulla difesa e sul tiro, ma sento di essere cambiato molto da quando correvo velocemente e basta. Sento di essere un giocatore totalmente diverso rispetto a qualche anno fa”.

Tra l’altro quest’anno i Sacramento Kings potranno contare su tre ottimi giovani giocatori nel backcourt: oltre a Fox infatti, i Kings contertanno sull’apporto di Tyrese Haliburton, uno dei migliori rookie della scorsa stagione, e Davion Mitchell, campione NCAA a Baylor.

Fox, leader della squadra, ha parlato del suo rapporto con i due giovani backup: “Abbiamo passato diverso tempo insieme. In questo momento giochiamo uno contro l’altro, lottiamo uno contro l’altro per migliorarci a vicenda. Abbiamo anche giocato alcune azioni insieme, per imparare a conoscerci meglio quando siamo tutti insieme in campo. Penso che stiamo costruendo un’ottima intesa insieme, ma è ovvio anche che, quando saremo insieme sul parquet, dovremo migliorare a rimbalzo. Quindi dobbiamo continuare ad allenarci insieme”

