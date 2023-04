NBA: Denver Nuggets saldamente prima nonostante la sconfitta

La capolista nella Western Conference cede di fronte agli Utah Jazz

09-04-2023 12:21

Classifica più delineata nella Western Conference dopo le tre partite NBA giocate ieri sera, venerdì 8 aprile.

Utah Jazz-Denver Nuggets 118-114

Grande prova di Simone Fontecchio che con gi Utah Jazz realizza 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e contribuisce al successo sui Denver Nuggets, saldamente primi in classifica.

I migliori in campo sono Ochai Agbaji (28 punti) e Luka Samanic (23).

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers 136-125

Il successo dei Los Angeles Clippers permette loro di riconquistare il quinto posto in classifica, prima del prossimo confronto con i Phoenix Suns. Una vittoria che era ampiamente pronosticata quella contro i Portland Trail Blazers, già con il pensiero alla prossima stagione.

I migliori in campo Kawhi Leonard (27 punti e 8 rimbalzi), Norman Powell (23 punti) e Russell Westbrook (20 punti e 6 assist).

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 131-151

I Minnesota Timberwolwes travolgono i San Antonio Spurs e continuano a migliorare la propria classifica in ottica play-in. I migliori in campo Anthony Edwards (33 punti e 13/25 al tiro) e Mike Conley (20 punti e 5/7 dall’arco) per i Minesota e Tre Jones (21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) per i San Antonio.