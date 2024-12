NBA, il momento no di Doncic: dopo l’infortunio la rapina. Dallas perde Marshall e Washington dopo la rissa

Momento negativo per la stella slovena dei Mavericks fermato da un infortunio e vittima di un furto in casa. Dopo la rissa con Phoenix, arrivano le squalifiche della NBA

Un momento no per Luka Doncic e una situazione spinosa per i Dallas Mavericks. La franchigia texana dovrà aspettare più di un mese per rivedere in campo la sua stella e nel frattempo fa i conti con le conseguenze della rissa che si è scatenata in campo contro i Phoenix Suns.

Il furto a casa Doncic

Non basta l’infortunio a impensierire Luka Doncic, ora a rendere peggiore il suo momento negativo ci hanno pensato anche i ladri. Nella notte di venerdì infatti i malviventi si sono intrufolati a casa del play dei Dallas Mavericks e hanno portato via una refurtiva di circa 30mila dollari in gioielli. A poco è servito il fatto che la residenza del giocatore sloveno fosse sorvegliata dalla sicurezza privata. “Fortunatamente Nessuno era a casa in quel momento – ha rivelato la sua manager Lara Beth Seager – Luka ha presentato denuncia e sono in corso le indagini”.

Il furto a casa di Doncic, è solo l’ultimo di una serie di casi di rapine a stelle del mondo dello sport. La NBA ha raccomandato ai giocatori di aumentare la loro sicurezza dopo i furti subiti da Bobby Portis dei Milwaukee Bucks e da Mike Conley di Minnesota. L’avvertimento della lega arriva dopo altri casi di atleti di alto profilo presi di mira che ha visto nel mirino anche le star NFL, Mahomes e Kelce.

L’infortunio di Luka-magic

I Dallas Mavericks hanno cominciato bene la stagione dopo aver raggiunto le Finals nella scorsa stagione. Ma ora la squadra allenata da Jason Kidd deve fare i conti con l’assenza della sua stella. Luka Doncic si è infatti fermato per uno stiramento al polpaccio nel match perso contro i Timberwolves. Le condizioni dello sloveno verranno rivalutare tra poco più di tre settimane ma per lo sloveno è già arrivata la brutta notizia visto che le partite saltate non gli permetteranno di essere scelto negli All-NBA di fine stagione chiudendo una striscia aperte di cinque stagioni che avevano visto il play essere selezionato nel primo quintetto.

La rissa contro Phoenix

La vittoria contro i Phoenix Suns costa tanto in termini futuri ai Dallas Mavericks. La rissa che si è scatenata in campo tra Naji Marshall e Jusuf Nurkic è stata pesantemente sanzionata dalla lega. Il giocatore dei Mars è stato infatti punito con una sospensione di 4 partite, 3 invece per il centro della franchigia dell’Arizona ed è stato punito per una partita anche PJ Washington di Dallas per aver partecipato all’alterco.

