NBA Cup, Antetokounmpo regala il titolo ai Milwaukee Bucks: i Thunder cedono 97-81

Festa Bucks a Las Vegas:Antetokounmpo per una sera è immarcabile e i Thunder non trovano il modo di fermarlo. Doc Rivers si prende una prima rivjncita

I Milwaukee Bucks hanno vinto la seconda edizione della Emirates NBA Cup, la manifestazione pensata dal commissioner Adam Silver per provare a rendere un po’ più accattivante la prima parte di regular season, con una cascata di soldi a profusione per chi se la porta a casa. In finale hanno battuto 97-81 gli Oklahoma City Thunder, letteralmente scomparsi nella ripresa nella quale non riescono a trovare neppure un canestro da tre, fermandosi ai 5 realizzati prima dell’intervallo lungo.

Giannis Antetokounmpo MVP e in tripla doppia

Milwaukee ha saputo sfruttare le difficoltà dei giovani Thunder, che pure presentandosi all’appuntamento della T-Mobile Arena con i favori del pronostico non hanno saputo mostrarsi continui nel corso di una finale giocata punto a punto fino a metà del terzo quarto, quando i Bucks hanno preso il comando delle operazioni e non si sono più voltati.

Antetokounmpo ha chiuso la sua serata realizzando una favolosa tripla doppia da tripla doppia da 26 punti con 19 rimbalzi e 10 assist, con Damian Lillard perfetto Robin di Batman Giannis grazie a 23 punti segnati, cui si sono aggiunti i 13 a testa di Brook Lopez e Gary Trent Jr . Una risposta di carattere da parte dei Bucks, con Doc Rivers che dopo un avvio di stagione difficile sembra aver trovato la chiave per cambiare il corso degli eventi.

E una festa particolare anche per il suo assistente Darvin Ham, l’unico ad aver vinto le due edizioni del trofeo disputate (lo scorso anno era head coach ai Lakers). Con lui “raddoppia il gettone” anche Taurean Prince, a sua volta in maglia Lakers nella passata stagione. I Bucks infatti succedono nell’albo d’oro ai Los Angeles Lakers, che vinsero nella passata edizione.

Thunder rimandati: delude Shai Gilgeous-Alexander

Serata amara per OKC, che paga la scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti (appena 33% dal campo di squadra): Shai Gilgeous-Alexander è quello che fatica maggiormente, perché i 21 punti realizzati con 8 su 24 al tiro non offrono le garanzie desiderate. Jalen Williams fa appena appena meglio con 18 punti ma il meno peggio per i Thunder è Isaiah Hartenstein (16 punti e 12 rimbalzi).

Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, chiuso avanti dai Bucks per 51-50, la chiave di volta è rappresentata dallo switch difensivo di Milwaukee che nel terzo periodo concede appena 14 punti ai ragazzi di Mark Daigneault, che tirano con un disastroso 26.2% dal campo e non riescono più a restare a contatto. Nel finale Giannis e Lillard (al primo successo in carriera in NBA) alzano i giri del motore e il finale è scontato: i giocatori dei Bucks si portano a casa un premio di 500mila dollari ciascuno (200mila “di consolazione” per quelli dei Thunder) e possono esultare per aver chiuso a doppia mandata la crisi di inizio stagione. E chissà che a giugno non ci scappi pure un bel bis (difficile, ma sognare non costa nulla…).