Basket, la favola di Natale: il 15enne Kevin di Modena e il messaggio social di Giannis Antetokounmpo

La favola di Natale arriva da Modena: il 15enne Kevin, giocatore della Mo.Ba. Modena Basket, soprannominato Antetokounmpo, grazie a un video social ha ricevuto "l'investitura" dall'originale

24-12-2023 22:49

La favola di Natale quest’anno arriva da Modena. Dove il basket non è certo lo sport che va per la maggiore: volley e calcio la fanno da padroni, ma di tanto in tanto c’è modo anche per gli amanti della palla a spicchi per ritagliarsi un proprio spazio. Solo che quanto è accaduto nell’Under 15 del Mo.Ba. Modena Basket è qualcosa che va oltre l’immaginazione. Ma che in piena era social può diventare realtà. Tanto che anche un MVP della lega più famosa del mondo ha trovato il modo per rivolgere un augurio a un ragazzo che vive dall’altra parte del mondo.

La sorpresa dei compagni: il regalo per Kevin

Kevin Osavande Omoregie è un giovane ragazzo di origini africane che milita nella selezione Under 15 di Modena. E che ha una vaga somiglianza con Giannis Antetokounmpo, il giocatore di origine greche in forza ai Milwaukee Bucks. In realtà la somiglianza, più che vaga, sembrerebbe essere qualcosa di più: Kevin sembra un Giannis in miniatura, ed è così che i compagni di squadra hanno cominciato a chiamarlo sin da quando se lo sono ritrovati in squadra.

Kevin è figlio di emigranti e non ha le possibilità economiche di molti suoi coetanei. Per questo i suoi compagni hanno pensato bene di fare una colletta e regalargli per Natale le scarpe di quello che è da sempre il suo idolo, dal momento che l’unico paio di scarpe da basket di cui disponeva si era ormai consumato e necessitava di essere cambiato. Un gesto semplice, genuino e spontaneo, con la consegna del regalo avvenuta negli spogliatoi durante l’ultimo allenamento prima di Natale. Un gesto che Kevin non potrà mai dimenticare, non tanto per il valore in sé dell’oggetto, quanto soprattutto per la testimonianza di stima e di affetto dei suoi compagni.

La sorpresa sui social: l’investitura del Giannis “originale”

Il video della consegna, finito sui social, è divenuto virale in poche ore. Ed è stato ripreso anche da alcune testate social piuttosto famose (è il caso de “La Giornata Tipo”), che subito hanno pensato di richiamare l’attenzione del Giannis “originale”: a tutti coloro che vedevano il video, infatti, è stato chiesto di postare l’account ufficiale di Antetokounmpo, sperando di ricevere una risposta dal giocatore greco.

Risposta che puntuale è arrivata nella giornata di domenica 24 dicembre, con il numero 34 dei Bucks che ha prima messo un like al video, poi lo ha pure commentato:

“Kevin, welcome to the Freak family”.

Insomma, Giannis ha annesso ufficialmente il giovane giocatore di Modena nella sua schiera di fedelissimi, e chissà se di questa storia che somiglia tanto a una bella favola di Natale, nata in piena era social, non si tornerà a parlare tra qualche anno, quando Kevin magari avrà fatto strada e sarà diventato un giocatore di riferimento nel panorama cestistico nazionale. Un auspicio formulato anche da tutti i suoi compagni, che con un semplice gesto hanno reso il Natale un po’ più magico.