Mondiali basket, Antetokounmpo dice no alla Grecia: la rassegna perde un’altra stella dopo Jokic

Un annuncio per dire di no. In Grecia sarà un momento di grande delusione visto che Giannis Antetokounmpo ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione ai Mondiali di basket che saranno in programma dal 25 agosto tra Filippine, Giappone e Indonesia. Una decisione sofferta quella della star dei Milwaukee Bucks ma ragionata dopo alcuni problemi fisici che gli hanno consigliato di prendersi un momento di riposo.

Ad annunciare la decisione di non partecipare con la Grecia ai prossimi Mondiali è stato lo stesso Giannis con un lungo post affidato alla sua pagina Instagram nel quale il campione ha spiegato anche i motivi della sua scelta.

Tutti sanno la passione e l’amore che nutro per la nazionale e che non cambierà mai. Dalla fine della stagione NBA ho spinto fino al massimo il mio fisico per essere il giocatore in grado di aiutare la mia squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e diverse visite con lo staff medico è chiaro come oggi io non sia pronto per competere al livello necessario per partecipare ai Mondiali.

Non è stata una scelta ma l’unica opzione per me possibile per poter tornare a giocare a livello che ho raggiunto nel corso della mia carriera lavorando duramente. Sono delusissimo ma questa è la decisione che ho preso insieme allo staff medico.