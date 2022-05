NBA, Darvin Ham nuovo coach dei Los Angeles Lakers

28-05-2022 10:18

I Los Angeles Lakers hanno assunto l’assistente dei Milwaukee Bucks Darvin Ham come nuovo allenatore, dopo che giovedì era stato convocato per un colloquio ufficiale.

Ham, che diventerà per la prima volta un capo allenatore nella NBA, è stato scelto davanti agli ex allenatori NBA Terry Stotts – che ha trascorso nove stagioni alla guida dei Portland Trail Blazers – e Kenny Atkinson, che ha supervisionato la ricostruzione dei Brooklyn Nets prima dell’arrivo di Kevin Durant e Kyrie Irving.

Prima di diventare allenatore, Ham ha giocato 417 partite in otto stagioni nella sua carriera NBA e ha ottenuto il suo primo ruolo di assistente nella lega con i Lakers nel 2011.

Dopo due stagioni con i Lakers, Ham è passato agli Atlanta Hawks, dove, al fianco dell’allenatore Mike Budenholzer, li ha aiutati a diventare la prima testa di serie della Eastern Conference nel 2014-15, nonostante il loro miglior marcatore fosse Paul Millsap con 16,7 punti a partita.

Quando Budenholzer è stato licenziato nel 2017 e ha assunto il ruolo di capo dei Bucks, Ham lo ha seguito, ed è stato un membro chiave dello staff che ha vinto il campionato NBA 2021.

Considerato a lungo un capo-allenatore in attesa, Ham è stato visto come uno dei favoriti per i posti vacanti presso i Washington Wizards e i Sacramento Kings, ma alla fine è stato scartato, lasciando a lui il compito di organizzare un’altra corsa al campionato per i Lakers mentre LeBron James rimane vicino al top del suo gioco.