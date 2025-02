NBA, Dallas non perde tempo: arriva Martin per la caccia al titolo. Doncic schiva le polemiche, ecco quando debutta

Primo giorno con la maglia dei Los Angeles Lakers per Luka Doncic che evita qualsiasi polemica con i Mavs e con Nico Harrison. Intanto Dallas mette a segno una nuova trade

Lo scambio che ha coinvolto Luka Doncic e Anthony Davis continua a far parlare la NBA. Mentre lo sloveno viene presentato a Los Angeles, la franchigia texana mette a segno un nuovo colpo di mercato per puntare al titolo.

Dallas punta al titolo

Dopo aver ceduto Luka Doncic, i Dallas Mavericks non hanno altra possibilità che centrare il bersaglio grosso. E dopo la trade che ha portato Anthony Davis in Texas, il gm Nico Harrison mette a segno un altro colpo con lo scambio che porta in maglia Mavs Caleb Martin dai Philadelphia 76ers in cambio di Quentin Grimes e una seconda scelta al draft. Per la squadra di Jason Kidd un giocatore in grado di portare difesa ma anche con una buona dote di punti.

Il primo giorno da Laker di Doncic

Prime parole da Lakers per Luka Doncic, apparsa come sempre un po’ timido di fronte ai tanti giornalisti di Los Angeles e in compagna del gm gialloviola Rob Pelinka: “Sono contento di cominciare questa nuova avventura, sapevo che questa cosa poteva succedere a un certo punto. Ho avuto dei momenti bellissimi a Dallas con i miei compagni, i miei allenatori e tutti i fan. Giocare con LeBron James è un sogno che diventa realtà, ci sono tante cose che posso imparare da lui, sono contento di questa possibilità. In questi giorni non sono riuscito a pensare molto alla pallacanestro. E’ stato molto difficile soprattutto il primo giorno, le ultime 48 ore mi sono sembrate lunghe un mese. E’ stato difficile ma oggi già va molto meglio”.

Nel corso della sua presentazione, Doncic ha evitato qualsiasi tipo di polemica con la sua ex squadra e soprattutto nei confronti di Nico Harrison: “Preferisco non percorrere quella strada, ho sicuramente molto da dimostrare”. Poi sulle voci che lo sloveno non era intenzionato non firmare l’estensione di contratto con i Mavs: “Risposta facile, assolutamente no. Non c’è mai stata questa possibilità”.

La possibilità data del debutto

Il debutto di Luka Doncic con la maglia dei Los Angeles Lakers potrebbe avvenire già la settimana prossima nel match contro Utah in programma alla Crypto Arena e poi viaggiare con la squadra in direzione Salt Lake City per il secondo match con la sua nuova squadra. Dalla California gli ultimi report rivelano che l’infortunio è ormai alle spalle e lo stesso sloveno in conferenza ha rivelato che rispetto al passato ha preferito prendersi un po’ di tempo in più per recuperare al 100%.