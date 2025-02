NBA, Doncic ai Lakers: LeBron James litiga con un giornalista, Nowitzki incredulo, Hummels ringrazia Dio

Il passaggio del fenomeno sloveno a Los Angeles continua a generare reazioni nel mondo del basket ma non solo. James risponde a un giornalista sul suo rapporto con Antony Davis

Il mondo della NBA si è risvegliato in stato di shock dopo la trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis ai Mavs. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e anche altri sportivi, come il calciatore della Roma Hummels, sono intervenuti con un commento sulla notizia.

Il nervosismo di LeBron James

Il giornalista Bill Reiter della CBS ha provato a dare una spiegazione alla trade lato Lakers sostenendo: “Nella scorsa stagione Lebron aveva accumulato della frustrazione nei confronti di Anthony Davis. Non c’erano voci su una sua cessione ma era qualcosa da tenere in considerazione e sotto osservazione”. Una spiegazione che però non è andata proprio giù a LeBron James. Il giocatore dei Lakers difficilmente si lancia all’attacco e in maniera volgare nei confronti dei media ma stavolta si concede un’eccezione: “Sei un maledetto bugiardo” ha scritto sui social con tanto di emoticon del pagliaccio.

Nowitzki colto di sorpresa

L’ingresso nella Lega di Luka Doncic è avvenuto sotto l’egida del più grande giocatore della storia dei Mavericks: Dirk Nowitzki. Il giocatore tedesco ha giocato per tutta la carriera con la maglia della franchigia texana diventando una leggenda e nella sua ultima stagione ha fatto da chioccia al rookie sloveno con cui ha stretto anche una bella amicizia. Nonostante Dirk, che detiene quasi tutti i record di franchigia (alcuni però superati proprio da Doncic), rimanga un ambasciatore per Dallas, sui social ha commentato la trade solo con una faccina incredula.

Il mondo della NBA in subbuglio

Una trade di sabato sera capace di sconvolgere l’intero mondo NBA. In queste ore stanno circolando le reazioni più disparate all’accaduto e il senso di stupore è quello che prevale. Tra le più virali ci sono quelle che riguardano Kevin Durant che ha scoperto della trade mentre era in campo con i suoi Phoenix Suns contro Portland. I fan ha bordocampo hanno lanciato la notizia e nei video sui social si vede KD in panchina alle prese con il telefono mentre legge direttamente dell’accaduto.

E nelle ore successive cominciano ad arrivare sempre maggiori informazioni. Il giornalista Brian Windhorst ha commentato la notizia provando a gettare luce su quello che è accaduto: “In questo momento la tentazione è quella di pensare ai Lakers e all’accoppiata Doncic-Lebron ma la parte più interessante della trade riguarda i Mavericks. Ho ricevuto tantissimi messaggi e la sensazione comune è che i Mavericks dovevano davvero odiare Doncic per fare una mossa del genere”.

Dal calcio al football: il commento di Mats Hummels

I commenti sulla trade che ha portato Doncic ai Lakers però sconfinano anche negli altri sport. Tra i primi a commentare la notizia c’è stato il campione dei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, che ha abbandonato i preparativi per il SuperBowl per esprimere la sua incredulità. Ma a far notizia è anche il giocatore della Roma, Mats Hummels che mette in evidenza un aspetto forse sottovalutato: “Grazie a Dio nel calcio non puoi essere veduto in questo modo”. Il riferimento è al fatto che i giocatori coinvolti hanno scoperto il loro futuro senza nessun preavviso e senza nessuna possibilità di scelte.