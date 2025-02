NBA, Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis: le motivazioni dietro la follia dei Mavs e cosa può succedere

Dallas ha deciso di cedere il campione serbo a Los Angeles in cambio di Anthony Davis con una mossa destinata a far discutere a lungo: sorpresa anche per LeBron. Ma il terremoto è solo iniziato

La mossa più inattesa di sempre nel basket americano, una trade destinata a rimanere nella storia: Luka Doncic non è più un giocatore dei Dallas Mavericks. Il campione sloveno vestirà la casacca dei Los Angeles Lakers e al suo posto arriva un’altra stella come Anthony Davis.

La trade tra Dallas e Los Angeles

Nella notte italiana arriva l’annuncio da parte del principe insider del mondo NBA, Shams Charania, che rivela il passaggio di Doncic ai Lakers. Un messaggio che il giornalista deve ripetere più volte perché in tanti pensano a uno scherzo. Ai Lakers arrivano oltre allo sloveno anche Maxi Kleber e Markieff Morris. Ai Mavericks oltre a Davis, arriva Max Christie e una prima di Los Angeles del 2029. Coinvolto nella scambio anche un terzo team, gli Utah Jazz che ottengono il giovane Jalen Hood-Schifino, una seconda dei Clipper nel 2025 e una seconda dei Mavs nello stesso anno.

Tutto nasce da Dallas

Una mossa a sorpresa se ce n’è una e i dettagli sono ancora più sorprendenti. A fare il primo passo per la cessione di Luka Doncic sarebbe stata proprio la franchigia texana che avrebbe cominciato a muoversi per provare a muovere il giocatore. I Lakers non si sono lasciati scappare l’occasione. I giornalisti vicini alle due squadre rivelano che sono stati tutti presi alla sprovvista, nessuno dei giocatori coinvolti sapeva quello che stava succedendo. Lo sloveno non avrebbe mai fatto richiesta di cessione, stesso discorso vale per Anthony Davis. Lo stesso LeBron James, che in passato è stato accusato di essere il gm ombra della franchigia californiana, è stato raggiunto dalla notizia mentre era a cena.

Le motivazioni dietro la scelta dei Mavs

Ora e per diverse settimane (se non anni) arriva il momento delle spiegazioni: perché i Mavs si sono privati di uno dei talenti più importanti di tutta la lega. Il gm dei texani Nico Harrison ha difeso la mossa sostenendo: “Credo che siano le difese a vincere i campionato. Credo che un centro All-Defensive e un all-NBA come Davis ci dia maggiori possibilità di vittoria. Noi siamo costruiti per vincere ora e in futuro”.

Secondo qualcuno invece dietro la decisione di Dallas ci sarebbero le preoccupazioni per lo stato di forma dello sloveno, punto di discussione da diversi anni, oltre che l’avvicinarsi delle negoziazioni per il suo nuovo contratto (con il precedente che scade tra due anni). Quest’estate si sarebbe dovuto cominciare a discutere di un prolungamento di cinque anni e 345 milioni di dollari.

La verità è che nonostante le discussioni sulla sua forma non perfetta, la carriera di Luka Doncic fino a questo momento è stata più che stellare. Il giocatore sloveno è stato la terza scelta del Draft 2018 e da quel momento è stato rookie dell’anno, ha ottenuto 5 convocazioni all’All Star Game e per 5 anni è stato primo quintetto All NBA. Nel 2024 ha chiuso la stagione come miglior marcatore e poi ha vinto il premio di MVP alle Western Conference Finals. E anche dal punto di vista di squadra i risultati sono evidenti con Dallas che è tornata sulla cartina della NBA centrando una volta le finali a Ovest e raggiungendo la finale NBA lo scorso anno.

Lakers: la mossa per il futuro

Le motivazioni che hanno spinto i Lakers a questa mossa sono piuttosto evidenti. Nella trade l’investimento finale non è stato neanche così importante. Vero che le difese vincano i campionati, ma è anche vero che i campionati li vincono i giocatori in campo e non quelli che assistono in abiti civili. Luka Doncic sta affrontando il primo vero infortunio della sua carriera con un problema muscolare che lo tiene fuori da Natale, Anthony Davis invece con i problemi fisici ci ha dovuto fare i conti per tutta la carriera.

LeBron James avrà ora il compito di affidare a Doncic una nuova dinastia Lakers e ha trovato finalmente il suo erede in maglia gialloviola con Davis che avrebbe dovuto avere quel compito ma non è mai riuscito a prendere lo scettro. E se The Chosen One riuscirà a fugare anche gli ultimi dubbi facendo da mentore a Doncic, per Dallas e Nico Harrison potrebbe cominciare un stagione di dolori.