NBA: Doncic non brilla, in gara 1 fa festa Golden State

19-05-2022 08:27

Golden State si aggiudica il primo round della serie (valida per la finale di conference ad Ovest) contro Dallas. I Warriors si sono imposti con un netto 112-87 (andando anche a +30), riuscendo a limitare Doncic grazie ad un’eccellente difesa di Wiggins.

Lo sloveno ha faticato per tutta la partita, chiudendo con “soli” 20 punti e un orrido 3/10 al tiro da tre. Bene l’apporto del duo Curry-Thompson che mette a referto ben 36 punti complessivi. Gara 2 è in programma ancora in casa di Golden State.

I risultati della notte:

GOLDEN STATE WARRIORS-DALLAS MAVERICKS GARA-1 112-87 (SERIE 1-0)

