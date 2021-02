NBA: Doncic stende Boston, Harden abbatte i Kings

Grazie a uno spettacolare Luka Doncic, a segno con una tripla sul filo della sirena, i Dallas Mavericks hanno superato per 110-107 i Boston Celtics in una della partite giocate nella notte NBA. Lo sloveno ha chiuso con 31 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Ennesima prova superlativa per James Harden, che con 29 punti, 11 rimbalzi e 14 assist ha trascinato alla vittoria i Nets contro i Sacramento Kings. Gallinari e gli Hawks hanno perso a Cleveland, solo 5 punti e 1/7 dal campo per l’ex Oklahoma.

DALLAS MAVERICKS-BOSTON CELTICS 110-107

MILWAUKEE BUCKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 139-112

BROOKLYN NETS-SACRAMENTO KINGS 127-118

CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 112-111

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 102-109

NEW YORK KNICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 106-114

ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 83-95

L.A. CLIPPERS-WASHINGTON WIZARDS 119-104

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 111-106

OMNISPORT | 24-02-2021 08:13