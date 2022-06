NBA Draft 2022, Jaden Ivey: “Mai parlato con i Sacramento Kings”

23-06-2022 11:14

Ore frenetiche e importanti quelle che si apprestano a vivere i giocatori della classe Draft 2022. Uno in particolare attende il suo destino ed p Jaden Ivey.

In questa stagione la guardia ha davvero stupito con la maglia di Purdue, tanto da essere universalmente riconosciuto come la migliore guardia della sua classe, e con molte probabilità, finirà alla scelta numero quattro. Qui troverà ad attenderlo i Sacramento Kings, con cui però il cestista afferma di non avere mai avuto alcun tipo di trattativa o contatto.

“Non ho parlato in alcun modo con i Kings. Non ho nessun problema con loro, ma il mio programma pre-Draft è stato organizzato dai miei agenti, hanno pianificato tutto loro”

Jaden Ivey in attesa del draft, ha svolto dei workout per gli Orlando Magic e i Detroit Pistons, detentori della scelta numero cinque. Sulla carta, Sacramento non dovrebbe selezionare Ivey, avendo nel proprio backcourt De’Aaron Fox e Davion Mitchell, ma la paura di lasciare ad un’altra squadra, un possibile erede di Ja Morant, sono alte.