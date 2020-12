NBA, Durant: "Nel cuore rimango uno Warrior"

La stagione NBA riparte questa notte: oltre al derby di Los Angeles l’altra sfida vede contrapposti i Broooklyn Nets e i Golden State Warrios ex squadra di Kevin Durant.

Il giocatore è tornato finalemente in campo dopo 561 giorni d’assenza e per ironia della sorta affronterà il suo “passato”.

“Ho visto Draymond (Green) in estate, ci siamo incontrati in un ristorante, è stato bello ritrovare lui e la sua famiglia; ho parlato con Steph (Curry) almeno un paio di volte. È bello seguirli anche da lontano, vedere che stanno bene e soprattutto realizzare che il legame che ci unisce resiste, e non si rompe semplicemente perché qualcuno ha cambiato maglia o gioca dall’altra parte degli Stati Uniti. Con i compagni con cui hai vinto un titolo, o giocato a lungo nei playoff, si stabilisce sempre una connessione speciale: sono grato del tempo passato nella Bay Area, resterò sempre un Warrior nel mio cuore”.

OMNISPORT | 22-12-2020 18:50