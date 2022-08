Nba, Durant: "Team USA 2012 il migliore di sempre". Poi il passo indietro

13-08-2022 10:04

“Con tutto il rispetto, non voglio dire che questa era la miglior squadra di sempre, ma cavoli… era davvero il meglio, senza dubbi”. È il tweet, poi cancellato, con cui Kevin Durant definiva Team Usa 2012 il migliore di sempre.

La stella dei Brooklyn Nets, in occasione dei 10 anni dalla vittoria dell’oro alle Olimpiadi di Londra, ha sottolineato in un tweet che, dal suo punto di vista, quella squadra sia stata il “top”. Il cinguettio è rimasto online pochi minuti giusto il tempo di diventare virale – con gli screenshot – e di scatenare le polemiche. D’altronde per i tifosi il Dream Team del 1992 (da Jordan a Stockton, da Magic Johnson) e quello del 2008 (da Bryant a Paul, da LeBron a Wade) sono le migliori tutti i tempi.