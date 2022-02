NBA, Embiid: Se Simmons vuole far parte della squadra deve dimostrarlo

09-02-2022 10:59

Sono ormai mesi che si parla della questione Ben Simmons. Quando ormai si è superata la metà della stagione, il giocatore ha già perso la bellezza di 20 milioni di dollari perché si rifiuta di allenarsi e scendere in campo con i Philadelphia 76ers.

Ora che manca un solo giorno alla trade deadline, i Sixers sono secondi in classifica ad Est e nei giorni scorsi era circolato il rumors che Simmons fosse arrabbiato con Embiid, il centro camerunese è tornato a parlare del compagno.

“Chiunque è il benvenuto a giocare, se vuoi far parte della squadra sono sicuro che a noi andrà bene. Ma devi farti vedere, devi voler far parte di questa squadra.

Io vengo pagato per portare risultati e vincere partite. Non vengo pagato per fare da babysitter a Tyrese. Vengo pagato per spingerlo ad aiutarmi a vincere delle partite. Vengo pagato per fare la stessa cosa con Tobias Harris e tutti gli altri ragazzi, loro rispondono bene, ogni singola volta. E allo stesso modo loro sfidano me, non è mai qualcosa di personale. Io li punto sempre e loro fanno lo stesso con me, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo: vogliamo vincere.”

OMNISPORT