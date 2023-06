NBA Finals, Jokic favoloso ma gara 2 la vince Miami

41 punti del serbo ma Denver si arrende (111-108). Serie in perfetta parità (1-1).

Dopo aver dominato in gara 1, Denver subisce la grande reazione d’orgoglio di Miami che, nel secondo atto delle NBA Finals, riesce ad imporsi 111-108, riportando la serie in perfetta parità (1-1).

Miami rincorre per tutta la partita ma, nell’ultimo periodo, grazie alla panchina, trova la forza di mettere a segno un parziale importante (36 a 25) che manda in frantumi le certezze dei Nuggets. Sulla sirena, Murray fallisce la tripla del possibile over-time. Non basta, a Denver, il solito, immenso, Jokic (41 punti e 11 rimbalzi). In casa Miami sono decisivi per portare a casa la vittoria Vincent (23 punti), Butler (21) e Addebayo (21). Ottimo anche Robinson che segna 10 punti all’inizio del quarto periodo. Ora la serie si sposta a Miami per gara 3 e 4.