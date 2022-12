NBA: Fontecchio da impazzire, Golden State si arrende

08-12-2022 08:05

Finalmente super Fontecchio. L’azzurro ha disputato, nella notte, la sua miglior prestazione da quando è sbarcato nell’NBA. In meno di 20′ di gioco, la stella azzurra ha segnato ben 18 punti (ottimo 3/6 dalla lunga distanza), compresa la schiacciata che, di fatto, ha mandato al tappeto Golden State (124-123 il finale).

Una prova che certifica il talento di Fontecchio. I Jazz ringraziano. Grazie alla sua ottima prestazione (oltre a quella di Clarkson, autore di 22 punti), Utah ha battuto Golden State (da notare che i Warriors erano privi di Curry, Wiggins e Green). Per i Jazz si tratta della vittoria numero 15 in stagione (12 le sconfitte). Il record di Golden State, al momento, è in perfetta parità (13-13).