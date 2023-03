NBA, Fontecchio titolare ma Utah perde

Partita da dimenticare per l'azzurro che chiude con cinque punti in 29' di gioco.

Nella notte, Utah si è arresa a Sacramento. I Kings si sono imposti 121-113. Occasione sprecata per i Jazz ma, soprattutto, per Fontecchio. Titolare, l’azzurro ha chiuso con soli cinque punti (2/10 al tiro) in ben 29′ di gioco. Non una delle sue migliori prestazioni da quando è approdato in NBA.

Spettacolo nella sfida tra le due big Denver e Milwaukee. Il successo è andato ai Nuggets che hanno portato a casa il match con il punteggio finale di 129-106. Jokic ha chiuso con 31 punti, gli stessi messi a segno, dall’altra parte, da Antetokounmpo. Tutto facile per Phoenix: 125-105 ai danni di Philadelphia (29 punti di un brillante Booker, attendendo il rientro di Durant). Bene New Orleans: 131-110 sui LA Clippers. Miami, invece, ha perso la sfida con Brooklyn (129-100). Infine Atlanta ha piegato Indiana (143-130).