NBA, Gallinari da record

Danilo Gallinari sigla un importante record: l’azzurro è il primo italiano di sempre a superare quota 10.000 punti in NBA. Il giocatore di Atlanta ha conseguito questo risultato nella sfida di questa notte contro Dallas.

Gli Hawks hanno comunque perso per 118 a 117 a fine di una partita molta combattuta con l’ex Olimpia Milano che ha avuto nel finale anche la possibilità di chiudere con un canestro e portare in vantaggio i suoi. Non riesce nell’impresa ma mette a referto 11 punti e raggiunge questa simbolica cifra di 10 mila mai raggiunta dagli italiani.

OMNISPORT | 11-02-2021 11:41