Nba, Garnett e l'aneddoto su Jordan: "Mi ha cambiato la vita"

l’hall of famer Nba Kevin Garnett, nella sua autobiografia “A to Z: An Uncensored Encyclopedia of life, basketball, and everything in between”, ha raccontato un aneddoto da brividi con protagonisti Michael Jordan (appena tornato nella Lega), Scottie Pippen e se stesso. L’ex Mvp da ragazzo è andato ad assistere a un allenamento dei Chicago Bulls: “Quando entriamo da una porta laterale, Mike Jordan è lì. Scottie Pippen è lì. Li guardiamo affrontarsi in un paio di partitelle. Li osservo con attenzione, li studio. Ero concentrato come un figlio di p… Dopo un’ora, uno della sicurezza mi urla contro. Si sbraccia, gesticola verso di me. ‘Hey tu!’, grida da lontano. ‘Dici a me?’, ‘Si, tu ragazzone, vieni qui!’”.

Il motivo? Kevin Garnett è stato notato a bordocampo da Michael Jordan – che sapeva fosse una giovane promessa -, venendo invitato a partecipare all’allenamento. Pippen provoca subito: “Sei troppo giovane per giocare con noi, sei solo un ragazzino del liceo”.

Garnett marca e attacca così contro Pippen e gli riesce tutto: “Non avevo intenzione di indietreggiare nemmeno di un passo. Nessuno si prende gioco di me. Ero competitivo come questi figli di p… Gioco contro Scottie da vicino, duramente. Gli sto addosso, a un centimetro dalla faccia. Gioco come se ogni momento della mia vita mi avesse portato fino a quel momento. Scottie sarà pure Scottie ma ora è solo un avversario da battere. Sono infuocato”, racconta Garnett.

Ad attendere a bordocampo Garnett c’è Isiah Thomas (da poco ritiratosi dalla Nba) che si trova casualmente all’allenamento dei Bulls e rimane folgorato: “Kevin, hai appena affrontato Scottie Pippen, il miglior giocatore della lega in questo momento. Potresti giocare in Nba già da ora. Ragazzo, potresti giocare in Nba anche adesso. Cosa dici? Ti senti pronto?”, incalza Thomas. Garnett trova fiducia e si rende eleggibile per il draft, cambiando così la propria vita: “Ringrazio ancora Michael Jordan per avermi permesso di partecipare a quella partita e vivere quell’esperienza e, ancora di più, Isiah Thomas per essere stato lì, avermi parlato in un altro livello e avermi aiutato a prendere la decisione di abbandonare l’high school per la Nba”.

