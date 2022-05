NBA, Green si gode il miglior Wiggins di sempre

23-05-2022 11:47

Wiggins è l’arma in più di questo nuovi Warriors. Grazie al suo contributo, Golden State è sul 3-0 nella serie con Dallas e vede le Finals NBA ad un passo. Nel terzo atto ha fatto parlare l’incredibile schiacciata in faccia a Doncic.

L’ennesima conferma di come Wiggins sia diventato ormai una risorsa fondamentale in casa Warriors. Lo sa bene il compagno Green: “È un ragazzo che è stato criticato per essere apatico. Ma il suo ritmo è cresciuto, ha fatto il salto di qualità. È fantastico da vedere, assolutamente incredibile vedere come ha aumentato il suo livello di gioco”.

