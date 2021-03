NBA: Harden ancora super, Doncic schianta i Clippers

James Harden di nuovo grande protagonista nella notte NBA: la stella dei Nets trascina al successo Brooklyn a Indiana grazie a una tripla doppia da 40 punti, 10 rimbalzi e 15 assist, l’undicesima di questa stagione. Per i Nets è il quattordicesimo successo nelle ultime 15 partite.

Dallas mette in mostra un grande Doncic (42 punti) e stende i Clippers per 105-89, diciottesima sconfitta consecutiva di Houston contro Golden State. Nel big match della Eastern Conference i Bucks hanno la meglio su Philadelphia ai supplementari, 32 punti di Antetokounmpo (10 in extra time).

INDIANA PACERS-BROOKLYN NETS 115-124

DALLAS MAVERICKS-L.A. CLIPPERS 105-89

PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS 115-119 OT

HOUSTON ROCKETS-GOLDEN STATE WARRIORS 94-108

WASHINGTON WIZARDS-SACRAMENTO KINGS 119-121

MEMPHIS GRIZZLIES-MIAMI HEAT 89-85

CHICAGO BULLS-SAN ANTONIO SPURS 99-106

CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 117-110

DENVER NUGGETS-CHARLOTTE HORNETS 129-104

DETROIT PISTONS-TORONTO RAPTORS 116-112

OMNISPORT | 18-03-2021 08:18