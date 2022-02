03-02-2022 09:12

Altra dolorosa sconfitta per Brooklyn che, nella notte, si è arresa anche a Sacramento. Per i Nets si tratta della sesta sconfitta consecutiva. Sotto accusa tutti, in particolare Harden (quattro punti contro i Kings).

“Abbiamo parlato troppo. Dobbiamo solo andare in campo e fare il nostro lavoro e farlo bene. Alcune volte facciamo bene, altre siamo pessimi. Dobbiamo trovare l’equilibrio. Dobbiamo andare avanti”, le parole del Barba riportate da ESPN.

OMNISPORT