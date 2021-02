Grazie a 23 punti e 11 assist di Harden, i Brooklyn Nets si portano a casa la vittoria nel big match contro i LA Lakers (109-98). Non bastano i 32 punti del solito James. Ottavo stop stagionale per i Campioni NBA in carica (22-8).

Altra sconfitta per Milwaukee che si arrende a Toronto (110-96). Antetokounmpo si ferma a 23 punti (8/20 dal campo) e 12 rimbalzi. Bene invece Miami che si sbarazza di Sacramento (118-110 il finale).

OMNISPORT | 19-02-2021 07:24