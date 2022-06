NBA, Harden rinuncia a 47 milioni di dollari per i 76ers

30-06-2022 08:41

Ora è ufficiale: Harden ha rinunciato alla sua player option da 47 milioni di dollari. Nessuna intenzione di lasciare Philadelphia ma, anzi, un grosso favore per aiutare la franchigia.

Il barba ora tratterà per un rinnovo pluriennale con i 76ers, spalmando il suo ingaggio su più stagioni e permettendo così a Philadelphia di avere più spazio salariale per mettere sotto contratto altri giocatori di qualità per tentare l’assalto all’anello NBA. Harden crede ciecamente nelle possibilità dei 76ers di lottare per il titolo.