NBA: i Clippers asfaltano i Lakers, sorride Gallinari

Sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. I LA Clippers si sbarazzano, agevolmente, dei LA Lakers (104-86, sempre privi di James e Davis). Leonard sfiora la tripla doppia: 19 punti, 10 rimbalzi, 8 assist).

Bel successo di Atlanta ai danni di Golden State: 117-111, 25 punti di Gallinari. Grazie a 27 punti di Ball, New Orleans spazza via Houston (122-115). Boston non ha problemi con Charlotte (116-86 il finale).

Questi i risultati della notte:

ATLANTA HAWKS-GOLDEN STATE WARRIORS 117-111

PHILADELPHIA 76ERS-MEMPHIS GRIZZLIES 100-116

L.A. CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 104-86

DENVER NUGGETS-ORLANDO MAGIC 119-109

BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 116-86

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 115-122

CHICAGO BULLS-BROOKLYN NETS 115-107

OMNISPORT | 05-04-2021 08:02