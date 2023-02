NBA, i Lakers ritrovano LeBron James e la vittoria

21 punti di King James nel successo su New Orleans. Male Dallas, vince Philadelphia.

16-02-2023 08:08

Spettacolo nella notte NBA. I Los Angeles Lakers ritrovano James e pure la vittoria. Il miglior realizzatore nella storia dell’NBA ha segnato 21 punti nel successo ai danni dei Pelicans (120-102). Altro pesante passo falso, invece, per Dallas. Questa volta non c’è Irving ma i Mavs si arrendono comunque a Denver (118-109). Doncic segna 35 punti ma non servono a mandare al tappeto Jokic (tripla doppia) e compagni.

Chi è in grande spolvero è sicuramente Philadelphia che, con 29 punti di Embiid, si sbarazza di Cleveland (118-112). Memphis frena Utah (117-111). Fontecchio segna sette punti in 24′ in campo. Tutto facile per Boston che si impone su Detroit (127-109). Sorride anche Brooklyn che, dopo le ultime difficoltà legate anche alle trade di Durant e Irving, batte Miami (116-105). Charlotte vince la sfida con San Antonio (120-110) mentre Indiana supera Chicago (117-113). Infine, OKC si impone su Houston (133-96).